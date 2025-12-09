در مراسمی با حضور رئیس‌کل دادگستری و دادستان ایلام ۲۰ زندانی با کمک ستاد دیه، انجمن حمایت از زندانیان و ارفاقات قانونی از زندان آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم آزادی زندانیان نیازمند مالی در زندان مرکزی ایلام برگزار شد.

در این مراسم علی محمدی رئیس کل دادگستری، بخشنده دادستان مرکز استان و شیرمحمدی مدیرکل زندان‌های ایلام حضور داشتند و به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، ۲۰ زندانی نیازمند مالی با کمک ستاددیه، انجمن حمایت از زندانیان و ارفاقات قانونی از سوی مراجع قضایی از زندان آزاد شدند.

گفتنی است از ابتدای سال تاکنون ۱۱۷ زندانی جرایم غیرعمد(۱۰۵ مرد و ۱۲ زن) با کمک ۱۱ میلیارد تومانی خیرین از زندان آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند.