حادثه جادهای برای ۵ معلم در کوهدشت
بر اثر خارج شدن خودرو ۴۰۵ از محور سه راهی کارخانه گچ به شهر کوهنانی یک معلم جان خود را از دست داد و چهار نفر دیگر مصدوم و به بیمارستان انتقال یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، ظهر امروز یک خودروی پژو ۴۰۵ که سرنشینان آن چند تن از معلمان آموزش و پرورش استان لرستان بودند و محور سه راهی کارخانه گچ به شهر کوهنانی دچار سانحه شد.
در این حادثه بر اثر خارج شدن خودرو ۴۰۵ از محور اصلی یک معلم جان خود را از دست داد و چهار نفر دیگر مصدوم و به بیمارستان انتقال یافتند.
در این حادثه که در محور کارخانه گچ کوهدشت رخ داد، متأسفانه یکی از معلمان جان خود را از دست داده و ۴ تن دیگر مصدوم شدند که از این میان یک نفر به جهت شدت جراحات به خرمآباد اعزام شده است. همچنین حال عمومی ۳ نفر از مصدومان رضایتبخش گزارش نشده است و روند درمان در حال انجام میباشد.
گفتنی است فرماندار کوهدشت بلافاصله پس از اطلاع از وقوع حادثه، بهصورت میدانی در بیمارستان حاضر شدند و ضمن بررسی روند درمان مصدومان، از خانوادههای داغدار و فرهنگیان ابراز همدردی کرد.