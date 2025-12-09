مدیرکل آموزش و پرورش: ۲۵ مدرسه با نیازهای ویژه در مازندران وجود دارد
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه ۲۵ مدرسه با نیازهای ویژه در مازندران وجود دارد گفت: روز معلولان فرصتی برای برای دیده شدن توانمندیهای دانشآموزان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، به مناسبت روز جهانی معلولین، مراسمی با حضور فریدون کلبادینژاد مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، جمالیساداتی رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان، فاطمه اصغرنژاد مدیر آموزش و پرورش گلوگاه و جمعی از دانشآموزان با نیازهای ویژه مدرسه امام رضا (ع) گلوگاه، در تالار اکسین گلوگاه برگزار شد.
در این برنامه ضمن تجلیل از دانشآموزان، از مدیران، معلمان و کادر مدارس استثنایی نیز قدردانی شد.
کلبادینژاد، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در این مراسم با اشاره به وجود ۲۵ مدرسه استثنایی در استان، رسیدگی به این مدارس را از وظایف اصلی مسئولان دانست و روز جهانی معلولین را فرصتی برای دیده شدن توانمندیهای دانشآموزان عنوان کرد.
اصغرنژاد مدیر آموزش و پرورش شهرستان گلوگاه نیز در ابتدای این مراسم با قدردانی از تلاشهای مجموعه آموزش و پرورش استثنایی گلوگاه، بر ضرورت حمایت همهجانبه از دانشآموزان با نیازهای ویژه تأکید کرد و گفت: توجه به فرصتهای آموزشی برابر، توانمندسازی این دانشآموزان و ایجاد زمینه حضور فعال آنان در جامعه، از اولویتهای جدی دستگاههای اجرایی است.