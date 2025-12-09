پخش زنده
به مناسبت روز جهانی داوطلب، نخستین تیم هلالاحمر زنجان برای اجرای طرح نذرخدمت ۸ به استان لرستان اعزام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان ؛ مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان با اعلام آغاز اجرای طرح ملی «نذرخدمت ۸» در مناطق کمبرخوردار لرستان گفت: اقلام و تجهیزات موردنیاز این طرح به ارزش بیش از ۵۰ میلیارد ریال به شهرستانهای سپیددشت و پلدختر ارسال شده است.
وی افزود: در روز جهانی داوطلب، نخستین تیم عملیاتی هلالاحمر زنجان اعزام و فرآیند نصب دو دستگاه تصفیه آب ۱۰ هزار لیتری آغاز شد. همچنین تجهیزات لازم برای احیا و راهاندازی دستگاههای تصفیه آب با حمایت خیر نیکاندیش، حمید میرزایی، تأمین شده است.
مدیرعامل هلالاحمر زنجان با اشاره به محور سلامت طرح گفت: ۱۲ پزشک متخصص و فوقتخصص بهصورت رایگان ویزیت و دارو ارائه خواهند کرد. در حوزه آموزش و توانمندسازی نیز دورههای مهارتی با مشارکت داوطلبان متخصص برای ارتقای سطح مهارتآموزی برگزار میشود.
وی افزود: در بخش محرومیتزدایی، بستههای معیشتی و بهداشتی و لوازمالتحریر میان خانوارها و دانشآموزان مناطق هدف توزیع خواهد شد و یک مدرسه نیز بازسازی و مرمت میشود.
هاشمی در پایان با قدردانی از همراهی خیرین، داوطلبان و نیکوکاران، تأکید کرد: اجرای طرح نذرخدمت ۸ گامی مهم در بهبود کیفیت زندگی و ارتقای سطح سلامت روستاهای کمبرخوردار لرستان تا ۲۳ آذرماه ادامه خواهد داشت.