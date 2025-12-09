

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان جغتای گفت: در مراسم گرامیداشت ولادت حضرت فاطمه (س) و هفته مقام زن و روز مادر با حضور امام جمعه، فرماندار و تنی چند از مدیران شهرستان از مادران و همسران شهدا در جغتای تجلیل شد.

جلال فرجاد نیا افزود: ضمن گرامیداشت ولادت حضرت فاطمه (س) و هفته مقام زن و روز مادر در مراسمی از ۳۲ نفر همسران شهدا، ۳۰ نفر مادر شهدا که در قید حیات هستند و ۵۶ نفر همسر جانبازان متوفی تجلیل شد.

حجت الا سلام والمسلمین جواد تقی پور در سخنانی به جایگاه حضرت‌ام البنین پرداخت و گفت: شما مادران و همسران شهدا نیز به این بانو اقتدا کرده‌اید که از جگر گوشه خود برای وطن و برقراری اسلام گذشتید

وی افزود: شما همسران و مادران در اجر شهدا سهیم هستید و طبق سخن خداوند که می‌فرماید من جانشین (شهید) در خانواده او هستم، هر کس رضایت آنها را جلب کند، رضایت مرا جلب کرده و هر کس آنها را به خشم آورد مرا به خشم آورده است.

در پایان با هدا گل توسط مسئولین از همسران و مادران شهدا تجلیل شد.