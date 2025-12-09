نقشه راه احیای تالاب ارژن تکمیل و با آغاز همکاری مشترک سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان زمین‌شناسی، برنامه علمی و میدانی احیای این تالاب وارد فاز اجرایی شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان گفت: همکاری رسمی میان نهاد‌های مسئول برای نجات تالاب ارژن در استان فارس در چارچوب رویکرد علمی و عملی دولت چهاردهم آغاز شده است.

آرزو اشرفی‌زاده افزود: این همکاری با هدف تدوین و اجرای برنامه‌های یکپارچه و کاربردی برای تأمین نیاز آبی تالاب و به‌عنوان بخشی از نقشه راه احیای آن صورت می‌گیرد.

وی گفت: این اقدام نشان‌دهنده عزم جدی دولت در جایگزینی مدیریت یکپارچه به‌جای رویکرد‌های جزیره‌ای گذشته است. پس از برگزاری نشست‌های ملی میان معاونت محیط‌زیست دریایی و تالاب‌ها و مدیران ارشد سازمان زمین‌شناسی، برنامه بازدید میدانی از منطقه در دستور کار قرار گرفت.

اشرفی‌زاده با اشاره به جزئیات این بازدید گفت: در این ارزیابی میدانی که با حضور مدیرکل و کارشناسان زمین‌شناسی جنوب کشور، کارشناسان دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان و کارشناسان اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست فارس انجام شد، تمامی راهکار‌های عملی احیا بررسی و شرایط هیدرولوژیک، زمین‌شناسی و اکولوژیک تالاب مورد سنجش قرار گرفت تا امکان تأمین بخش قابل‌توجهی از نیاز آبی آن فراهم شود.

وی ابراز امیدواری کرد که با تکمیل نقشه راه و آغاز اقدامات اجرایی، وضعیت زیست‌محیطی تالاب ارژن بهبود یافته و میزان تهدید‌ها و دخالت‌های انسانی به‌طور چشمگیری کاهش یابد.