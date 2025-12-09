نایب رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها از بررسی روند آماده‌سازی سازوکار‌های اجرایی انتخابات شورا‌های شهر و روستا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، کامران پولادی با اشاره به نشست هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی کشور گفت: در این نشست که با حضور سخنگوی ستاد انتخابات کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی ربط برگزار شد، موضوع روند آماده‌سازی سازوکار‌های اجرایی انتخابات شورا‌های اسلامی کشور مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در این نشست، بعد از ارائه گزارشات سخنگوی ستاد انتخابات کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی ربط و نقطه نظرات نمایندگان، درباره استمرار برگزاری دوره‌های آموزشی ناظران و مجریان انتخابات در مراکز استان‌ها تصمیم‌گیری شد.

وی افزود: همچنین در این نشست در خصوص فراهم‌سازی و تقویت سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مورد نیاز برای برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی کشور صحبت و تصمیماتی در این خصوص اخذ شد.