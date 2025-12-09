معاون عملیات نیروی زمینی سپاه در نشست مشترک با اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس گزارشی از نتایج و ابعاد رزمایش بین‌المللی سهند ۲۰۲۵ به اعضای کمیسیون ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی عصر امروز ۱۸ آذر ۱۴۰۴ در محل این کمیسیون با حضور سردار ولی معدنی معاون عملیات نیروی زمینی سپاه و فرمانده رزمایش ضد تروریستی سهند ۲۰۲۵ برگزار شد.

سردار معدنی در این نشست گزارشی از نتایج و ابعاد رزمایش بین‌المللی سهند ۲۰۲۵ که با حضور یگان‌های نخبه ارتش کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، به اعضای کمیسیون ارائه داد.