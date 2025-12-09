به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شهرداری یزد در «نخستین جشنواره ملی شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع» که با حضور مسئولان ارشد کشور در سالن اجلاس سران برگزار شد، رتبه برتر استانی را کسب کرد.

در این مراسم که به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد برگزار شد، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان ارشد دستگاه قضا، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشوری حضور داشتند.

در بخشی از لوح تقدیر اهدا شده به شهردار یزد آمده است: در راستای برگزاری این جشنواره ملی، عملکرد آن دستگاه در شاخص‌های تعیین شده در سال ۱۴۰۴، واجد امتیاز برتر استانی شناخته شد. این موفقیت، حاصل تلاش حرفه‌ای و ارزشمند آن مجموعه در مسیر ارتقای شفافیت و مدیریت تعارض منافع است که بدین وسیله از این اقدام شایسته صمیمانه تقدیر می‌گردد.

گفتنی است جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع، نخستین مدل بومی سنجش سلامت اداری کشور است که با همکاری مراکز علمی طراحی شده و عملکرد ۲۵۴ دستگاه از سه قوه براساس ۵۳ شاخص و ۲۵۸ سؤال مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت سه دستگاه برتر ملی و سه دستگاه برتر استانی تقدیر شدند.