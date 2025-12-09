پخش زنده
امروز: -
مجموعه های «شیش ماهه» و «روزی روزگاری آبادی»، به زودی از شبکه های سه و یک پخش خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه «شیش ماهه»، به کارگردانی مهران مدیری و تهیه کنندگی جواد فرحانی، به زودی از شبکه سه پخش میشود.
این مجموعه درباره مردی میانسال (با بازی نیما شعبانپور) است که در دل یک زندگی مستقل و آرام، ناگهان با حقیقتی تلخ روبهرو میشود، او تنها شش ماه دیگر زنده است.
حسن معجونی، سحر زکریا، نیما شعبان نژاد، جواد رضویان و علیرضا خمسه، از جمله بازیگران این مجموعه هستند.
مجموعه «روزی روزگاری آبادی»، به کارگردانی حسین سهیلیزاده و تهیهکنندگی علی مهام، بهزودی از شبکه یک پخش خواهد شد.
این مجموعه که در تهران و استان کرمان تصویربرداری شده، داستانی معاصر با رنگ و بوی اجتماعی و طنز دارد.
در این مجموعه تلویزیونی، بازیگرانی، چون فاطمه گودرزی، محمد فیلی، سیاوش خیرابی، محمدجواد جعفری، سعید نعمتی، امیر دژاکام و پدالله شادمانی ایفای نقش میکنند.