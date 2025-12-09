پخش زنده
اعضای بدن جوان آبادانی که جان خود را بر اثر مرگ مغزی از دست داده بود، به بیماران نیازمند اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان اظهار کرد: اعضای بدن مرد ۳۱سالهای پس رضایت خانواده نوعدوست وی به بیماران نیازمند اهدا شد.
دکتر مسعود هدایت افزود: مرگ مغزی این بیمار که با تشخیص کاهش سطح هوشیاری در تاریخ ۱۵ آذر ماه در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان شهید بهشتی آبادان بستری بود، از سوی تیم تخصصی تأیید شد.
وی خاطر نشان کرد: این سومین بیمار مرگ مغزی در بیمارستان شهید بهشتی آبادان است که با رضایت خانواده نوعدوستش، اعضای حیاتی وی به بیماران نیازمند اهدا میشود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: براساس اعلام تیم پیوند، کبد جوان آبادانی به مردی ۵۵ساله و کلیه او نیز به زنی ۴۰ساله اهدا شد.
دکتر هدایت ضمن قدردانی از خانواده ایثارگر اهداکننده عضو و همچنین تلاش ارزشمند کوردیناتورهای پیوند، تیم تأییدکننده مرگ مغزی و اورژانس فوریتها، افزود: اهدای عضو، نماد والای نوعدوستی و احیای دوباره زندگی در پیکر جامعه است.