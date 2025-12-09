همراهی دستگاهها و مردم رمز برگزاری انتخاباتی پرشور است
فرماندار ویژه شهرستان کرج گفت: باید با انسجام دستگاهها، برنامهریزی دقیق و مشارکت گسترده مردم، یکی از انتخابات پرشکوه کشور رقم بخورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز
، مهدی مهرور در جلسه کمیته پشتیبانی انتخابات با بیان اینکه «انتخابات اولویت همه ماست»، بر ضرورت هماهنگی کامل دستگاهها و اجرای منظم تمام مراحل تأکید کرد و انتخابات پیشرو را فرصتی مهم برای نمایش توان مدیریتی و مشارکت عمومی دانست و گفت: کار باید درست تقسیم شود؛ هر فرد وظیفه مشخص دارد و باید آن را دقیق و بهموقع انجام دهد.
وی کمیته پشتیبانی را «کمیته راهبری انتخابات» توصیف کرد و گفت: این کمیته با برنامهریزی صحیح میتواند فرآیند اجرا را تسهیل کند و فضای انتخاباتی منسجمتر و کارآمدتری رقم بزند.
وی بیان کرد: اهمیت انتخابات در این است که پارلمان شهری از دل مردم انتخاب میشود تا تصمیمسازی و تصمیمگیریهای لازم برای رشد و آبادانی شهر را بر عهده بگیرد.
انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا یازدهم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.