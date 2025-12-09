همراهی دستگاه‌ها و مردم رمز برگزاری انتخاباتی پرشور است

فرماندار ویژه شهرستان کرج گفت: باید با انسجام دستگاه‌ها، برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت گسترده مردم، یکی از انتخابات پرشکوه کشور رقم بخورد.