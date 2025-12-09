به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، با نصب ۱۸۲ پنل خورشیدی بر روی سقف این پایانه، علاوه بر تأمین بخشی از انرژی مصرفی، مازاد آن به شبکه برق شهری متصل خواهد شد.

این پایانه که با نمایی ایرانی اسلامی طراحی شده، شامل پنج خط بوده که مقاصدی از جمله سولقان، کن، شهران، امام‌زاده داود و شهرک بهاران را پوشش می‌دهد.

پایانه شهید آرمان علی وردی امکان جابجایی روزانه حدود ۵۰۰ مسافر در ساعت را داراست که گامی موثر در تشویق شهروندان برای استفاده از حمل و نقل عمومی است.