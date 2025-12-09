پخش زنده
به مناسبت هفته بزرگداشت مقام زن و سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، مراسم تکریم بانوان در حدود دو هزار بقعه شاخص و محوری سراسر کشور برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه، حجت الاسلام غلامرضا عادل معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با تشریح برنامههای این سازمان به مناسبت هفته بزرگداشت مقام زن و سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: شخصیت حضرت زهرا (س) نهفقط در قالب جشنها، بلکه در قالب تبیین معرفت دینی، نقش اجتماعی و الگوی رفتاری ایشان برای جامعه امروز معرفی میشود.
حجت الاسلام غلامرضا عادل با اشاره به مشارکت گسترده بقاع متبرکه در برگزاری این ویژهبرنامهها، افزود: حدود دو هزار بقعه بهویژه بقاع شاخص و محوری کشور، به این مناسبت سخنرانیهای موضوعی، نشستهای الگوی فاطمی، کارگاههای خانوادهمحور به منظور تکریم بانوان برگزار میکند تا فضاها برای حضور مادران و دختران آماده و نشاط معنوی در بقاع تقویت شود.
وی بااشاره به اجرای طرح سراسری «تکریم بانوان واقف، مادران و همسران واقفان» به عنوان یکی از برنامههای شاخص این هفته، گفت: این بانوان به طور مستقیم یا در پشت صحنه شکلگیری بسیاری از وقفهای ماندگار حضور تأثیرگذاری داشتهاند و قدردانی از آنان در حقیقت پاسداشت ریشههای پنهان این سنت الهی است.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: با توجه به استقبال از برنامههای هنری و فرهنگی در سالهای گذشته، امسال نیز جشنوارههای هنری با موضوع سبک زندگی فاطمی، نمایشگاههای فرهنگی کوچک و نشستهای گفتوگو محور با حضور بانوان فعال فرهنگی، اجتماعی و قرآنی در بقاع متبرکه اجرا خواهد شد.
حجت الاسلام عادل تاکید کرد: نگاه سازمان اوقاف در این هفته، آغاز جریانسازی فرهنگی مداوم بر پایه معارف فاطمی است.
وی افزود: برنامههای حمایت از فعالیتهای بانوان، ترویج الگوی فاطمی و بهرهگیری از ظرفیت وقف برای تقویت بنیان خانواده در ماههای آینده نیز ادامه خواهد داشت. این مجموعه برنامهها بخشی از راهبرد فرهنگی سازمان اوقاف در پاسداشت مقام زن و گسترش فرهنگ اهلبیت (ع) از مسیر بقاع متبرکه و فعالیتهای وقفمحور است.