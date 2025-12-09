پخش زنده
امروز: -
با افزایش موارد ابتلا به آنفولانزا در مازندران، شهروندان از دستگاههای بهداشتی خواستار رسیدگی سریعتر و اطلاعرسانی دقیقتر شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در روزهایی که سرمای پاییزی در مازندران آرامآرام جای خود را به زمستان میدهد، گزارشها از افزایش ابتلا به آنفولانزا در شهرها و روستاهای استان حکایت دارد.
مراکز درمانی شلوغتر شده و خانوادهها نگرانتر. مردم از یکسو با رعایت نکات بهداشتی مانند استفاده از ماسک، شستوشوی مداوم دستها و پرهیز از حضور در مکانهای شلوغ تلاش میکنند چرخه انتقال را کند کنند؛ و از سوی دیگر انتظار دارند مسئولان حوزه سلامت، مدیریت بیماری را با برنامهریزی دقیقتر، اطلاعرسانی شفاف را دنبال کنند.
افزایش روند ابتلا زنگ هشداری است که بیآنکه نگرانی ایجاد کند، باید جدی گرفته شود تا مازندران بدون بحران، از این موج فصلی عبور کند.