استفاده از ظرفیت بانوان در مسئولیتها، لازمه پیشرفت است
وزیر کشور گفت: استفاده از ظرفیت بانوان در عرصههای مدیریتی منت نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای توسعه کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، اسکندر مؤمنی امروز در نشست تعاملی مدیران زن «ارتقای مشارکت زنان در حکمرانی مطلوب» با تبریک ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام اله علیها و روز زن و مادر، گفت: حضور بانوان در عرصههای مختلف یک فرصت ارزشمند برای کشور است که میتواند به حکمرانی درست کمک کند. استفاده از بانوان در مسئولیتها منّتِ دولت یا حاکمیت نیست که صرفاً امتیازی در اختیار آنان قرار گیرد، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای توسعه و پیشرفت کشور است و اگر بخواهیم در حوزههای مختلف رشد کنیم، نمیتوان از نیمی از جمعیت کشور غفلت کرد.
وی افزود: بانوان نیازی به کمک ویژه ندارند و همانطور که رهبر معظم انقلاب تأکید کردهاند، تنها باید فرصت برابر فراهم کنیم و باقی مسیر را خودشان با توانمندی طی میکنند. تدبیر رئیسجمهور این بوده که در انتخاب مدیران، نگاه جنسیتی، قومیتی یا مذهبی وجود نداشته باشد، و ملاک اصلی شایستهسالاری باشد. در همین راستا برای اولینبار استاندار اهل سنت در کردستان، استاندار اهل سنت بلوچ در سیستان و بلوچستان و استاندار از قومیت عرب در خوزستان منصوب شدند. همچنین در میان بانوان نیز حدود پنج هزار نفر در مسئولیتهایی، چون معاون وزیر، معاون استاندار، فرماندار، بخشدار، شهردار و دهیار فعالیت میکنند.
وزیر کشور گفت: بانوان در عرصههای مختلف مسئولیتپذیرتر عمل میکنند؛ حتی در حوزه راهنمایی و رانندگی نیز آمارها نشان میدهد میزان تصادفات و تخلفات بانوان به مراتب کمتر از آقایان است. جایگاه بانوان در عرصههای علمی و اجتماعی نیز قابل توجه است؛ امروز بخشی از افتخارات کشور در سطح جهانی در عرصههای علمی و دانشگاهی توسط بانوان حاصل شده است و در مسابقات ورزشی نیز موفقیتهای چشمگیری به دست آوردهاند. در حوزه سیاسی نیز حضور بانوان اثرگذار بوده، بهطوریکه در شهرهایی که بانوان به عنوان داوطلب انتخابات شورا شرکت کردند، مشارکت مردم افزایش یافته و این ارتباط معنادار باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به تجربه بازدیدهای میدانی خود گفت: در استانها شاهد هستیم که بانوان بهعنوان کارآفرین و سرمایهگذار فعالیت میکنند و اغلب واحدهای تولیدی تحت مدیریت آنان رضایتمندی بیشتری در میان کارگران و کارکنان داشته است.
در پایان این جلسه احکام زهرا زهره روحیپور فرماندار بهبهان استان خوزستان، نساء خلیلتاش فرماندار خنج استان فارس، خاطره مقدسزاده نقیبی بخشدار رودبست استان مازنداران، فرزانه دهقانی گیش بخشدار مرکزی هرند استان اصفهان، راحله فرخی بخشدار مرکزی آباده استان فارس و لیلی آزنده بخشدار بزمان استان سیستانوبلوچستان اهدا شد.