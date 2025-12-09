به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شیوع و همه گیری بیماری کرونا، بسیاری از مناسبات حاکم بر جهان رو تغییرداد. تا آنجا که می‌توان تاریخ جهان معاصررا به قبل و بعد از این همه گیری تقسیم کرد. کرونا زندگی، کسب و کار و موقعیت خیلی‌ها را تغییرداد. دراین برنامه از سرزمین چین، به سراغ تاجری ایرانی درشهر هوجو در شرق چین رفتیم که بعد از شیوع بیماری کرونا، از یک وارد کننده کالای چینی به ایران، به یک صادرکننده کالای ایرانی به چین تبدیل شد.