نمایندگان استان در لیگ برتر والیبال فردا در تهران و اردکان به مصاف حریفان می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، هفته پنجم لیگ برتر والیبال کشور فردا چهارشنبه آغاز می‌شود و نمایندگان استان در پایتخت و اردکان در برابر حریفان تهرانی و گرگانی قرار می‌گیرند.

شهداب یزد که با چهار برد پیاپی در صدر جدول قرار دارد، در خانه والیبال تهران با صنعتگران امید دیدار می‌کند.

چادرملوی اردکان هم که هفته پیش در تهران از سد صنعتگران امید گذشته بود، در سالن شهید سلیمانی این شهر از پاس گرگان میزبانی می‌کند.

دیدارتیم‌های شهداب یزد و صنعتگران امید از ساعت ۱۸:۳۰ و دیدار چادرملوی اردکان و پاس گرگان از ساعت ۱۶ آغاز می‌شود.