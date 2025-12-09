رونق تبادلات تجاری و اقتصادی در منطقه رونق تبادلات تجاری و اقتصادی در منطقه رونق تبادلات تجاری و اقتصادی در منطقه رونق تبادلات تجاری و اقتصادی در منطقه رونق تبادلات تجاری و اقتصادی در منطقه رونق تبادلات تجاری و اقتصادی در منطقه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، امروز در نخستین نشست ۳ جانبه کارگروه گمرکی تسهیل ترانزیت بین گمرکات جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان و جمهوری فدرال روسیه راهکار‌های توسعه همکاری‌های گمرکی، تسهیل تردد کامیون‌ها و افزایش سرعت ترانزیت کالا‌ها در شهرستان مرزی آستارا بررسی شد.

ابراهیم نقدی معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران در این نشست با اشاره به پتانسیل‌های کشور مبنی بر افزایش مبادلات تجاری و اقتصادی بر لزوم ارتقاء سطح مبادلات تجاری سه کشور تأکید شد.

مشاور استاندار استان اولیا نوفسک روسیه نیز در بازدید از مجتمع بندر شهرستان مرزی آستارا بر تقویت هرچه بیشتر روابط اقتصادی میان ایران و روسیه تاکید کرد و گفت:شهرستان آستارا با موقعیت جغرافیایی مناسب، به عنوان یک دروازه ورود کالا‌ها به ایران شناخته می‌شود.

روسلان شفقا تویچ گاینتدینوف افزود:پتانسیل‌های اقتصادی مانند گردشگری، کشاورزی و صنایع دستی می‌توانند برای تجار روسی جذاب باشند وهمچنین، همکاری در زمینه‌های زیرساختی و ترانزیت کالا نیز می‌تواند به توسعه روابط تجاری کمک کند.

همچنین صادق برزگر، ناظر کل گمرکات گیلان در حاشیه این نشست گفت: در گفت‌و‌گو با هیئت آذربایجانی، مقرر شد مراحل عبور کامیون‌ها تسهیل و سرعت خروج محموله‌ها افزایش یابد تا از توقف‌های طولانی و خسارات احتمالی به تجار، به ویژه در زمینه ترانزیت کالا‌های فاسدشدنی مانند تره‌بار جلوگیری شود.

همچنین در بازدید هیئت اقتصادی روسیه از بخش‌های مختلف اسکله‌های عملیاتی، محوطه‌های بارگیری، پایانه‌های کالایی، تجهیزات تخلیه و بارگیری منطقه آزاد انزلی و بندر کاسپین بر تقویت همکاری‌های دریایی، حمل‌ونقل و تجارت غلات ایران و روسیه تاکید شد.

در نشست تخصصی هیئت اقتصادی و نمایندگان شرکت‌های تجاری و حمل‌ونقل ایران و روسیه که در منطقه آزاد انزلی برگزار شد، آخرین ظرفیت‌ها و پیشنهاد‌های همکاری مشترک در حوزه حمل‌ونقل، تجارت کالا و توسعه مسیر‌های صادرات و واردات بررسی شد.

هیئت مذاکره کننده سازمان منطقه آزاد انزلی نیز با ارائه گزارشی از توان زیرساختی بندر کاسپین در اتصال به کریدور‌های بین‌المللی شمال–جنوب و شرق–غرب، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، مزیت‌های تعرفه‌ای و مسیر‌های ترکیبی ریلی–دریایی بر آمادگی این منطقه برای توسعه همکاری‌های بلندمدت با استان اولیانوفسک تأکید کردند.