نخستین نشست ستاد حضور تیم ملی فوتبال ایران در رقابتهای جامجهانی ۲۰۲۶، با حضور احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از مشخص شدن رقبای ایران در رقابتهای جام جهانی ٢٠٢۶، امروز (سهشنبه) نخستین جلسه ستاد حضور تیم ملی فوتبال ایران در این مسابقات با حضور دکتر احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان برگزار شد.
در این نشست حضور پرقدرت تیم ملی از ابعاد مختلف با حضور معاونین وزیر، رییس و دیگر مسئولان فدراسیون فوتبال، رییس شورای سیاستگذاری ورزش و دیگر نمایندگان سازمان صداوسیما، نمایندگان وزارتخانههای کشور، امور خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان شهرداری تهران، مسئولان اجرایی تیم ملی و نمایندگان دیگر دستگاههای مرتبط مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با تشکیل کارگروههای تخصصی، جلسات ستاد جام جهانی برای حضور تیم ملی در این رقابتها پیگیری شود.