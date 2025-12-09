با همکاری دستگاه قضایی هرمزگان، شورای حل اختلاف و جمعی از سران طوایف، درگیری بین دو طایفه در شرق هرمزگان منجر به صلح و سازش شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: اختلافات بین دو طایفه بلوچ آژیراک و شهدوستی ناشی از دو فقره قتل بود که پس از دو سال درگیری پایان یافت و اولیای دم، گذشت بی قید و شرط خود را اعلام کردند.

مجتبی قهرمانی افزود: صلح و سازش در حاشیه همایش سران طوایف و بزرگان جاسک، بشاگرد و زرآباد سیستان و بلوچستان در بخش لیردف صورت گرفت.

وی گفت: در این همایش بر لزوم حفاظت از انسجام، وحدت ملی و مذاهب اسلامی به ویژه در حوزه سواحل مکران تاکید شد.