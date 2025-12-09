پخش زنده
در مراسمی با حضور مسئولان فرهنگی، از پوستر بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر کردی سقز رونمایی شد. این جشنواره از فردا چهارشنبه ۱۹ آذر ماه با حضور گروههای نمایشی داخلی و خارجی آغاز میشود و تا ۲۳ آذر ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان،در مراسمی، پوستر بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر کردی سقز رونمایی شد؛ رویدادی که امسال نیز با حضور پررنگ گروههای تئاتری داخلی و خارجی برگزار میشود.
قطبالدین صادقی، دبیر جشنواره، در این مراسم با تاکید بر اهمیت این رویداد فرهنگی گفت: جشنواره تئاتر کردی سقز یک برند واقعی برای شهر اصیل و فرهنگی سقز است و جایگاه ویژهای در میان جشنوارههای تئاتری کشور دارد.
خوشبخت، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سقز و دبیر اجرایی جشنواره نیز با اشاره به روند انتخاب آثار اظهار داشت: در مجموع ۳۹ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از بازبینی، ۵ اثر خارجی و ۷ اثر داخلی به مرحله جشنواره راه یافتند.
این جشنواره از ۱۹ تا ۲۳ آذرماه به مدت پنج روز در آمفیتئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سقز برگزار خواهد شد و میزبان هنرمندان، علاقهمندان و پژوهشگران تئاتر کردی خواهد بود.