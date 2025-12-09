در مراسمی با حضور مسئولان فرهنگی، از پوستر بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کردی سقز رونمایی شد. این جشنواره از فردا چهارشنبه ۱۹ آذر ماه با حضور گروه‌های نمایشی داخلی و خارجی آغاز می‌شود و تا ۲۳ آذر ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان،در مراسمی، پوستر بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کردی سقز رونمایی شد؛ رویدادی که امسال نیز با حضور پررنگ گروه‌های تئاتری داخلی و خارجی برگزار می‌شود.

قطب‌الدین صادقی، دبیر جشنواره، در این مراسم با تاکید بر اهمیت این رویداد فرهنگی گفت: جشنواره تئاتر کردی سقز یک برند واقعی برای شهر اصیل و فرهنگی سقز است و جایگاه ویژه‌ای در میان جشنواره‌های تئاتری کشور دارد.

خوشبخت، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سقز و دبیر اجرایی جشنواره نیز با اشاره به روند انتخاب آثار اظهار داشت: در مجموع ۳۹ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از بازبینی، ۵ اثر خارجی و ۷ اثر داخلی به مرحله جشنواره راه یافتند.

این جشنواره از ۱۹ تا ۲۳ آذرماه به مدت پنج روز در آمفی‌تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سقز برگزار خواهد شد و میزبان هنرمندان، علاقه‌مندان و پژوهشگران تئاتر کردی خواهد بود.