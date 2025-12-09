با ورود سامانه بارشی به استان، از بعدازظهر جمعه (۲۱ آذر) برای نیمه شمالی استان شرایط برای بارش پراکنده مهیاست.

به گزارش خبر گزاری صداوسیمامرکز کرمان، کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: از امروز تا پایان هفته افزایش ابر و غبار صبحگاهی پدیده غالب جوی در استان خواهد بودودراین مدت در شرق، برخی از مناطق شمال و جنوب استان افزایش غلظت غبار، خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا محتمل است.

مصدق گودرزی‌فر ادامه داد: از شنبه تا سه شنبه هفته آینده (۲۲ تا ۲۵ آذر) با تقویت سامانه بارشی در استان بارش باران گاهی رگبار و رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، در نقاط مستعد بارش تگرگ، ارتفاعات و نواحی سردسیر بارش برف پیش بینی می‌شود.

وی افزود: بیشنه بارش‌ها برای شنبه، دوشنبه و سه شنبه هفته آینده خواهد بود و آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی دوراز انتظار نیست.

گودرزی‌فر گفت: به لحاظ دمایی از امروز تا پایان هفته افزایش نسبی دما و اوایل هفته آینده کاهش محسوس دما برای بیشتر مناطق پیش‌بینی می‌شود.