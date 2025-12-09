به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی با اشاره به برگزاری جلسه مشترک با گروه سرمایه‌گذاری اهداف به عنوان یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه وزارت نفت گفت: این گروه در حوزه پتروشیمی و انرژی در سراسر کشور فعالیت می‌کند.

وی از برنامه این شرکت برای سرمایه‌گذاری جهت احداث ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سطح کشور خبر داد و افزود: در همین راستا برنامه‌ریزی این گروه برای استان یزد احداث یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی خواهد بود.



بابایی به ۱۲ هزار مگاوات درخواست سرمایه‌گذاری و صدور مجوز ۷۵۰۰ مگاوات در استان اشاره و تصریح کرد: با توجه به عدم وجود ظرفیت خالی در پُست‌های انتقال برق، اجرای پست اختصاصی بر عهده سرمایه‌گذاران جدید خواهد بود.



عالی‌ترین مقام اجرایی استان یزد همچنین از برگزاری جلسه نهایی میان گروه سرمایه‌گذاری اهداف و شرکت برق منطقه‌ای یزد برای بررسی جزئیات فنی و اجرایی این طرح خبر داد.



وی تصریح کرد: جذب سرمایه‌گذاران اهلیت‌دار برای سایر حوزه‌های صنعتی در چارچوب سند «یزد پایدار» و مباحث محیط زیستی در دستور کار استان قرار دارد.