روغن موتور و ضد یخهای انبار شده در اصفهان کشف و ضبط شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: مأموران کلانتری ۱۷ فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان با اشراف اطلاعاتی از نگهداری فراوردههای نفتی قاچاق در یک انبار مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
سرهنگ احمد نیکبخت افزود: مأموران انتظامی در بازرسی از یک انبار ۳ هزار و ۲۶۰ لیتر انواع روغن موتورخودرو، هزارو ۴۶۹ عدد فیلتر روغن و هوا، ۳۳۶ لیتر انواع ضد یخ و ۳۷۵ لیتر آب مقطر قاچاق را که بدون هرگونه مدارک قانونی و معتبر بود را کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان ارزش کالاهای مکشوفه را ۱۵ میلیارد ریال اعلام و گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی، پرونده تشکیل شد و به مراجع قضائی معرفی شد.