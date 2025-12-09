به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، رئیس اورژانس آذربایجان غربی گفت: بعد از ظهر امروز وقوع حادثه صاعقه‌زدگی در روستای مزرعه شهرستان سردشت به مرکز فوریت‌های پزشکی گزارش شد.

فرزین رضازاده افزود: با اعلام این حادثه، بلافاصله نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند. وی تصریح کرد: این حادثه موجب مصدومیت سه نفر شده بود که هر سه نفر پس از اقدامات اولیه، برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

رضازاده از آمادگی کامل نیرو‌های اورژانس استان برای پاسخ‌گویی سریع به موارد مشابه خبر داد و بر رعایت نکات ایمنی هنگام بارش‌های شدید و رعد و برق تأکید کرد.