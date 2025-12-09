مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با خبرنگار ما همراه شد و میدانی روند توزیع و فراوانی کالا‌های اساسی در فروشگاه‌ها را رصد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ امید شریفی در این بازدید با بیان این که برنج با نرخ آزاد قیمت گذاری می‌شود، گفت: این تصمیم استانی نیست، اما روند توزیع برنج با پیگیری استاندار نسبت به روز‌های قبل سرعت گرفته است.

وی افزود: ذخیره سازی کالا‌های اساسی در استان اصفهان برای ماه‌های آینده انجام شده و مشکلی نداریم.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان اضافه کرد: تامین و توزیع روغن خوراکی انجام شده و بیش از دو و نیم برابر میزان نیاز استان تخم مرغ تولید می‌شود.

شریفی خاطر نشان کرد: جوجه ریزی و تولید گوشت مرغ هم ۴۰ درصد بیشتر از نیاز استان تامین است.