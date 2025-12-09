

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، جلسه مشترک ستاد مدیریت بحران و کارگروه مدیریت شرایط اضطرار آلودگی هوای استان خراسان رضوی بنا به درخواست دانشگاه‌های علوم پزشکی استان به منظور کنترل انتقال بیماری‌های تنفسی و همچنین براساس پیش‌بینی و صدور هشدار نارنجی اداره‌کل هواشناسی استان مبنی بر افزایش و ماندگاری آلاینده‌های جوی و پدیده وارونگی هوا در برخی مناطق استان بویژه شهر‌های صنعتی، تشکیل و مصوباتی به شرح زیر ابلاغ نمود:

تمام مقاطع آموزشی (پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه) استان در روز چهارشنبه مورخ نوزدهم آذرماه، در دو نوبت صبح و عصر تعطیل خواهدبود.

بر این اساس آموزش در تمام مقاطع تحصیلی اعلام شده به‌صورت غیرحضوری و از طریق فضای مجازی خواهد بود.

تمام فعالیت‌های ورزشی و بدنی در فضای باز در سطح شهر مشهد طی روز چهارشنبه ممنوع است.

کلیه مادران دارای فرزند زیر شش سال ادارات به صورت دورکار فعالیت خواهند نمود.

فعالیت‌های عمرانی در سطح شهر مشهد و فعالیت کارگاه‌های تولید شن و ماسه در حومه شهر مشهد تعطیل خواهدبود.

مصوبات این کارگروه به منزله ابلاغ رسمی و برای کلیه دستگاه‌ها، نهاد‌ها و سازمان‌های مشمول لازم الاجرا است.