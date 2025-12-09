رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: پیش‌نویس ضوابط ساخت‌وساز ویژه عرصه‌های فرونشستی تهیه شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئيس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از تدوین پیش‌نویس ضوابط ساخت‌وساز در عرصه‌های فرونشستی خبر داد که با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن تهیه شده و به‌زودی به شورای عالی شهرسازی ارائه خواهد شد.

وی اشاره کرد که بیش از ۳۸۰ عرصه فرونشستی در کشور شناسایی شده و اطلس فرونشست نیز با همکاری سازمان نقشه‌برداری تهیه شده است.

راهب گفت: ۵ درصد از مساحت کشور و ۲۰۰ شهر درگیر پدیده فرونشست هستند و این موضوع به ویژه در شهر تهران، ملارد، شهریار و مناطق اطراف تهران و کرج شدیدتر است

در حوزه استانداردها و تاییدیه‌های فنی، مرکز تحقیقات تاکنون ۴۰ ضابطه و بیش از یک هزار گواهینامه فنی مصالح ساختمانی صادر کرده است.

این مرکز همچنین کار شناسایی ساختمان‌های ناایمن در تهران را انجام داده و آماده تدوین دستورالعمل‌های مربوطه در استان‌هاست.

طرح‌های مهم دیگری مانند ساخت پناهگاه‌ها و ضوابط ساخت در پهنه‌های گسلی نیز در حال پیشرفت است تا ایمنی بیشتری در برابر مخاطرات طبیعی ایجاد شود.