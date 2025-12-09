مدیرکل پست کردستان از گسترش فعالیت و به‌کارگیری بانوان در حوزه‌های تخصصی، دفاتر پستی و پیشخوان استان خبر داد و بر نقش پررنگ آنان در فرآیند جابه‌جایی روزانه مرسولات تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیرکل پست کردستان گفت:بخش قابل توجهی از فعالیت‌های فنی، تخصصی و خدماتی پست استان توسط بانوان انجام می‌شود.

به گفته ملاولی، روزانه ۱۷ هزار مرسوله پستی در سطح استان جابه‌جا می‌شود که بخشی مهم از این فرآیند در حوزه فروشگاه‌های اینترنتی و اقتصاد دیجیتال بر عهده بانوان است.

ملاولی با اشاره به نقش اثرگذار زنان در کسب‌وکار‌های آنلاین گفت: از میان ۴۸۰ فروشگاه اینترنتی فعال در استان، مدیریت ۶۰ فروشگاه در حوزه‌هایی، چون صنایع‌دستی، پوشاک و کتاب بر عهده بانوان است.

همچنین، تعدادی از ۱۳۰ دفتر پیشخوان خدمات دولت نیز توسط بانوان اداره می‌شود.

وی از به‌کارگیری بانوان در نقش پست‌چی در دولت چهاردهم به‌عنوان فعالیت جدید و مهم در ساختار پست خبر داد.

مدیرکل پست کردستان افزود: در راستای تحقق عدالت ارتباطی، هم‌اکنون ۱۳۰ نمایندگی توزیع روستایی و ۴ دفتر ICT روستایی در سطح روستا‌های استان، خدمات توزیع مرسولات پستی را بر عهده دارند.