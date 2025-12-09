پخش زنده
چهارمین ماه خشکی سد خاکی روستای دره گرم و سفید شدن قلههای کوه در روستای گوشه جزو موضوعات بسته شهروندخبرنگار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در بسته شهروندخبرنگار این هفته، چند موضوع منعکس شده است:
سفید شدن قلههای کوه در روستای گوشه با بارش اولین برف پاییزی؛
نبود جاده خاکی در مسیر روستای پشتکوه شهرستان خمین؛
چهارمین ماه خشکی سد خاکی روستای دره گرم و بهترین فرصت برای لایروبی نشدن؛
نشتی آب شرب در روستای غیاث آباد شهرستان فراهان و پاسخ مسئول مربوطه؛
