چهارمین ماه خشکی سد خاکی روستای دره گرم و سفید شدن قله‌های کوه در روستای گوشه جزو موضوعات بسته شهروندخبرنگار است.

ارسال تصاویر به شماره ۰۹۱۸۸۶۱۶۶۲۸؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در بسته شهروندخبرنگار این هفته، چند موضوع منعکس شده است:

سفید شدن قله‌های کوه در روستای گوشه با بارش اولین برف پاییزی؛

نبود جاده خاکی در مسیر روستای پشتکوه شهرستان خمین؛

چهارمین ماه خشکی سد خاکی روستای دره گرم و بهترین فرصت برای لایروبی نشدن؛

نشتی آب شرب در روستای غیاث آباد شهرستان فراهان و پاسخ مسئول مربوطه؛

برای فیلم برداری گوشی خود را به حالت افقی بگیرید.

تصاویر و ویدئو‌های خود را برای انتشار در بسته #شهروندخبرنگار به شناسه @markazi_admin و شماره تلفن ۰۹۱۸۸۶۱۶۶۲۸ در پیامرسان ایتا ارسال کنید.