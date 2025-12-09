به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ صدف کوهی گلستان در ۳۰ استان کشور به مصرف صنایع مختلف می رسد.

صدف کوهی معادن گنبد کاووس با خلوص بالای ۹۹ درصد در دنیا بی نظیر است و درصنایع مختلف مانند خوراک دام و طیور و تولید کاغذ، چسب ، رزین ها ، عایق های حرارتی وصوتی ، لوازم آرایشی بهداشتی و بتن سبک استفاده می شود.

صدف کوهی دست کم هجده کاربرد صنعتی و بهداشتی دارد که تکمیل زنجیره تولید آن ارزش افزوده بالا و اشتغال زیادی ایجاد می کند.

ظرفیت تولید سالانه معادن صدف کوهی استان گلستان ۶۰ تا ۷۰ هزار تن است.