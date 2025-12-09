مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران تأکید کرد: تحقق توسعه پایدار در بافت‌های شهری بدون شفافیت و فرهنگ پاسخگویی غیرممکن است و مشارکت فعال شهروندان نقش مهمی در این مسیر دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، عبدالرضا گلپایگانی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، در نخستین جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع تعارض منافع، شفافیت را زیربنای سلامت اداری و اعتماد عمومی خواند.

او گفت: برنامه‌های بازآفرینی شهری زمانی موفق می‌شوند که بر پایه‌ی پاسخگویی و گردش آزاد اطلاعات اجرا شوند.

گلپایگانی گفت: شفافیت امکان اطلاع‌رسانی دقیق درباره تصمیمات، منابع و پیشرفت پروژه‌ها را فراهم می‌کند و این شناخت باعث افزایش مشارکت و همدلی شهروندان می‌شود.

وی همچنین تأکید کرد که اجرای قوانین شفافیت با هدف پیشگیری از فساد در شرکت بازآفرینی به صورت کامل ادامه دارد و همه قراردادها و عملکردها در دسترس عموم قرار خواهند گرفت.

مدیرعامل این شرکت پاسخگویی مدیران و شفافیت اطلاعات تخصصی را دو بال اصلی حکمرانی نوین شهری دانست و تأکید کرد که آینده شهرها به پاکدستی و اعتماد مردم وابسته است. گلپایگانی متعهد شد که این مسیر تا تحقق کامل دولت شفاف با جدیت ادامه یابد.