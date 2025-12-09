مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: در استان تهران روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با سرعت و جدیت در حال پیشرفت است. تاکنون ۴۱ مگاوات نیروگاه خورشیدی نصب و به بهره‌برداری رسیده و ۱۵۰ مگاوات طرح جدید نیز در دست اجراست که طبق برنامه تا پایان سال ۱۴۰۴ به شبکه افزوده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، اکبر حسن‌بکلو، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با تشریح آخرین وضعیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان گفت: در استان تهران روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با سرعت و جدیت در حال پیشرفت است. تاکنون ۴۱ مگاوات نیروگاه خورشیدی نصب و به بهره‌برداری رسیده و ۱۵۰ مگاوات پروژه جدید نیز در دست اجراست که طبق برنامه تا پایان سال ۱۴۰۴ به شبکه افزوده خواهد شد.

وی یکی از طرح‌های شاخص استان را پروژه ۶۳ مگاواتی شهرک صنعتی شمس‌آباد عنوان کرد و گفت: این پروژه اکنون به ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است. همچنین اجرای ۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی روی پشت‌بام مدارس در دستور کار قرار دارد. تجهیزات این طرح‌ها در انبار‌های مناطق دماوند، شهریار و ری دپو شده و ۲۰ پروژه مدرسه‌ای شامل ۱۲۰۰ سامانه ۵ کیلوواتی از هفته اول آذرماه وارد عملیات اجرایی شده است.

بکلو در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در حوزه توسعه زیرساخت، زمین مورد نیاز برای احداث ۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در قرچک تخصیص یافته است. همچنین در منطقه ورامین، زمین با ظرفیت ۳۵۰ مگاوات واگذار شده و اکنون مراحل تسطیح و فنس‌کشی آن در حال انجام است.

وی تأکید کرد: اجرای این پروژه‌ها نقش مهمی در افزایش ظرفیت تولید انرژی پاک، تقویت پایداری شبکه و توسعه زیرساخت‌های استان تهران خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران اظهار داشت: اجرای این پروژه‌ها با حمایت و پیگیری استانداری تهران محقق شده است.

شناسایی ۱۵۵۸ دستگاه استخراج رمزارز در شهرستان‌های استان تهران

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با تشریح آخرین وضعیت کشفیات دستگاه‌های استخراج غیرمجاز رمزارز اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۱۲ مزرعه استخراج غیرمجاز رمزارز در شهرستان‌های استان تهران شناسایی و ۱۵۵۸ دستگاه ماینر جمع آوری شده‌اند که مصرف روزانه آنها در مجموع ۸۶ هزار کیلووات‌ساعت است یعنی معادل مصرف ۱۲ هزار اشتراک خانگی در روز‌های معمولی سال برق مصرف می‌کردند.

وی افزود: بیش از ۵۰ درصد این مراکز با تعرفه خانگی فعالیت می‌کردند و مابقی در تعرفه‌های تجاری، صنعتی و کشاورزی بودند؛ ماینر‌های کشف شده نیز تقریبا به صورت مساوی از طریق گزارش‌های همکاران، گزارش‌های مردمی و همکاری نهاد‌های نظارتی شناسایی شدند و بررسی‌ها نشان می‌دهد ۷۰ درصد برق مصرفی این مزارع به‌صورت غیرمجاز تامین می‌شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با تأکید بر پیشرو بودن این شرکت در مقابله با مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز‌ها گفت: به دلیل عملکرد چشمگیر این شرکت در حوزه کشف دستگاه‌های استخراج غیرمجاز رمزارز، شرکت توانیر طی نامه‌ای رسمی از اقدامات انجام‌شده تقدیر کرده است.

حسن‌بکلو اظهار داشت: این اقدامات با هدف صیانت از پایداری شبکه، کاهش تلفات، جلوگیری از خاموشی‌های ناخواسته و تأمین حقوق مشترکان قانونی با جدیت ادامه خواهد داشت.