معرفی استعداد‌های کودک و نوجوان ایران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اصفهان؛ دبیر جشنواره و مدیرکل کانون پرورش فکری استان اصفهان گفت: بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با برگزاری بخش استانی خود از یکم تا سوم دی ماه امسال در اصفهان برگزار می‌شود.

میثم بکتاشیان افزود: این بخش از جشنواره، به عنوان اولین مرحله در مسیر ملی و بین‌المللی، امکان رقابت سالم و خلاقانه میان قصه‌گویان جوان را فراهم می‌کند.

وی گفت: قصه‌گویی یکی از ابزار‌های قدرتمند برای پرورش مهارت‌های اجتماعی، اخلاقی و هنری کودکان و نوجوانان است و برگزاری بخش استانی جشنواره در اصفهان فرصتی استثنایی برای شناسایی استعداد‌ها و تربیت نسل آینده قصه‌گویان کشور فراهم می‌کند.

بگفته وی در این بخش، آثار شرکت‌کنندگان در سه گرایش اصلی قصه‌گویی کهن، مدرن و نو آورانه و تلفیقی بررسی می‌شود.

بکتاشیان گفت: پس از پایان بخش استانی، آثار برتر به بخش ملی و بین‌المللی جشنواره در موزه‌شهر اصفهان راه پیدا می‌کنند که از ۲۵ تا ۲۷ بهمن‌ماه امسال برگزار می‌شود

بخش استانی بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی، فرصتی طلایی برای کودکان و نوجوانان ایران فراهم کرده تا استعداد‌های خود را در عرصه ملی و جهانی نمایش دهند. خانه مشروطیت به عنوان مرکز دائمی دبیرخانه، نه تنها نقش عملیاتی دارد، بلکه نمادی از پیوند تاریخ، فرهنگ و هنر است که نسل جوان را به تجربه‌ای آموزشی و هنری دعوت می‌کند.

این جشنواره، با ترکیب آموزش، رقابت و انتقال میراث فرهنگی، جایگاه ایران را به عنوان مرکز قصه‌گویی ملی و بین‌المللی تثبیت می‌کند.