پخش زنده
امروز: -
دادههای رسمی منتشر شده نشان میدهد کل حجم تجارت خارجی چین شامل واردات و صادرات کالاهای این کشور بر حسب یوان، در ۱۱ ماه اول سال ۲۰۲۵ به ۴۱.۲۱ تریلیون یوان (حدود ۵.۸۲ تریلیون دلار) رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۳.۶ درصد افزایش نشان میدهد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما،از پکن، بر اساس گزارش اداره کل گمرک چین، نرخ رشد در مقایسه با افزایش ۳.۶ درصدی ثبت شده در ۱۰ ماه اول سال، بدون تغییر باقی مانده است.
این گزارش نشان میدهد، تنها در ماه قبل سال جاری میلادی، واردات و صادرات کالاهای چین با افزایش ۴.۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۳.۹ تریلیون یوان رسید.
مازاد تجاری ۱۱۱.۶۸ میلیارد دلاری چین در ماه گذشته میلادی، سومین مازاد بزرگ ماهانه این کشور تاکنون بوده است، مازاد کل در ۱۱ ماه نخست سال، ۲۱.۷ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است و این آمار نشان میدهد مازاد تجاری چین برای نخستین بار از یک تریلیون دلار عبور کرده است.
پکن اکنون بیش از دو برابر آنچه از اتحادیه اروپا و سه برابر چیزی که از آمریکا میخرد، به آنها میفروشد، در حالیکه تعرفههای «دونالد ترامپ» علیه چین، باعث شده صادرات چین به آمریکا نزدیک به یک پنجم کاهش یابد، اما چین نیز خرید سویا و دیگر محصولات آمریکایی را تقریباً به همین میزان کاهش داده و همچنان سه برابر آنچه از آمریکا میخرد به آن کشور میفروشد.
این آمارها نشان میدهد چین صادرات خود به کشورهای دیگر را بهطور قابلتوجهی افزایش داده است. از خودرو گرفته تا پنل خورشیدی و لوازم الکترونیکی مصرفی، موج عظیمی از صادرات چین به جنوبشرقی آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکای لاتین سرازیر شده است.
خودروسازان و صادرکنندگان در قدرتهای سنتی تولید مانند آلمان، ژاپن و کرهجنوبی در حال از دست دادن مشتریان خود به رقبای چینی هستند، کارخانههایی در کشورهای در حال توسعه مانند اندونزی و آفریقای جنوبی ناچار به کاهش تولید یا حتی تعطیلی شدهاند، زیرا توان رقابت با قیمتهای پایین چین را ندارند.
شرکتهای چینی مونتاژ نهایی کالاهای خود را به جنوبشرقی آسیا، مکزیک و آفریقا منتقل کردهاند تا محصولات نهایی از آنجا به آمریکا ارسال شود، این کار به آنها کمک کرده تا بخشی از تعرفههای ترامپ بر کالاهای وارد شده مستقیم از چین را دور بزنند.
با این حال به عقیده برخی کارشناسان، یکی از دلایل اصلی این روند، تضعیف ارزش پول چین در چند سال اخیر در برابر بسیاری از ارزها، بهویژه یورو است، علت دیگر آن است که قیمتها در چین در حال کاهشاند، در حالی که در آمریکا و اروپا رو به افزایشاند.
ضعف پول چین، موتور محرک صادرات این کشور بوده است، بیش از یکدهم اقتصاد چین اکنون از مازاد تجاری کالاهای تولیدی تشکیل شده است و اروپا این فشار را به شدت احساس کرده است.