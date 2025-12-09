پخش زنده
فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران بیش از ۴۰ کشور دستاوردهای خود را در نمایشگاه بینالمللی کیش اکسپو در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می دهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دبیر اجرایی نمایشگاه کیش اکسپو ۱۴۰۴، گفت: این رویداد فرصتی برای توسعه روابط اقتصادی، معرفی ظرفیتهای کشور و جذب سرمایهگذاری های خارجی و داخلی است.
محمدرضا قادری، گفت: در این دوره، بیش از ۱۱۰ غرفه از کشورها و شرکتهای مختلف، ظرفیتهای اقتصادی و فرصتهای همکاری خود را ارائه میکنند.
او با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری در رشد اقتصادی کشور، گفت: جذب سرمایهگذاری در کشورها موتور اصلی توسعه است و این نمایشگاه تلاش میکند مسیر تبادل اقتصادی، تجاری و فناوری را برای مشارکتکنندگان هموار کند.
دبیر نمایشگاه کیش اکسپو، گفت: امسال اولویت های کشور و مشارکتکنندگان در قالب دوازده محور تخصصی در این رویداد دنبال میشود و نشستهای کارشناسی همراه با کارگاههای آموزشی، زمینه بررسی طرح ها را فراهم میکند.
قادری، گفت: نمایشگاه کیش اکسپو، فضایی تخصصی است و بازدیدکنندگان با نام نویسی وارد میشوند تا گروههای کاری بتوانند جلسات را متمرکز مدیریت و خروجی مشخصی از مذاکرهها تهیه شود.
او افزود: این رویداد در سالهای آینده گستردهتر برگزار شود تا نقش مؤثری در رونق اقتصادی کشور داشته باشد.