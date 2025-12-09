به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دبیر اجرایی نمایشگاه کیش اکسپو ۱۴۰۴، گفت: این رویداد فرصتی برای توسعه روابط اقتصادی، معرفی ظرفیت‌های کشور و جذب سرمایه‌گذاری های خارجی و داخلی است.

محمدرضا قادری، گفت: در این دوره، بیش از ۱۱۰ غرفه از کشور‌ها و شرکت‌های مختلف، ظرفیت‌های اقتصادی و فرصت‌های همکاری خود را ارائه می‌کنند.

او با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی کشور، گفت: جذب سرمایه‌گذاری در کشورها موتور اصلی توسعه است و این نمایشگاه تلاش می‌کند مسیر تبادل اقتصادی، تجاری و فناوری را برای مشارکت‌کنندگان هموار کند.

دبیر نمایشگاه کیش اکسپو، گفت: امسال اولویت‌ های کشور و مشارکت‌کنندگان در قالب دوازده محور تخصصی در این رویداد دنبال می‌شود و نشست‌های کارشناسی همراه با کارگاه‌های آموزشی، زمینه بررسی طرح ها را فراهم می‌کند.

قادری، گفت: نمایشگاه کیش اکسپو، فضایی تخصصی است و بازدیدکنندگان با نام نویسی وارد می‌شوند تا گروههای کاری بتوانند جلسات را متمرکز مدیریت و خروجی مشخصی از مذاکره‌ها تهیه شود.

او افزود: این رویداد در سال‌های آینده گسترده‌تر برگزار شود تا نقش مؤثری در رونق اقتصادی کشور داشته باشد.