استاندار مازندران گفت:بیش از ۱۵ هزار و ۵۹۴ تن کیوی در قالب ۷۳۸ محموله به کشورهایی مانند هند و سایر بازارهای جهانی ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران از صادرات بیش از ۱۵ هزار تن کیوی این استان به بازارهای جهانی خبر داد و گفت: تنها به کشور هند ۳۰۱ محموله به وزن تقریبی ۶۷۲۲ تن ارسال شده و ۴۳۷ محموله دیگر به وزن حدود ۸۸۷۲ تن نیز راهی سایر کشورها شده است.

وی با اشاره به روند رو به رشد صادرات محصولات باغی، از ارسال بیش از ۱۷۰۰ محموله مرکبات و کیوی به مقاصد بین‌المللی خبر داد و افزود: صادرات این محصولات، موتور محرک توسعه پایدار کشاورزی و تقویت‌کننده اقتصاد ملی است.

استاندار مازندران همچنین آمار صادرات نارنگی و پرتقال را اعلام کرد و گفت: تاکنون ۴۰۶ محموله نارنگی با وزنی بیش از ۸۲۱۲ تن و ۵۹۲ محموله پرتقال به وزن حدود ۱۰ هزار و ۱۰۲ تن روانه بازارهای جهانی شده است.

یونسی رستمی در پایان تأکید کرد: توسعه صادرات زمینه‌ساز نوآوری، استفاده از فناوری‌های نوین و حرکت به سمت کشاورزی پایدار است و زنجیره ارزش ایجادشده در این حوزه فرصت‌های شغلی فراوانی در مناطق شهری و روستایی به وجود آورده است.