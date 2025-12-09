ماموران انتظامی سربیشه در بازرسی از یک دستگاه کامیونت، ۷۱۷ جفت کفش خارجی قاچاق به ارزش ۵ میلیارد ریال کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی سربیشه گفت: ماموران" یگان امداد" شهرستان سربیشه هنگام گشت زنی و کنترل خودرو‌های عبوری در محور اصلی به یک دستگاه کامیونت مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.

سرهنگ صالحی افزود: ماموران با هماهنگی مرجع قضائی در بازرسی از کامیونت، تعداد ۷۱۷ جفت کفش ورزشی خارجی قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه با بیان اینکه ارزش کالا‌های کشف شده توسط کارشناسان بیش از ۵ میلیارد ریال برآورد شده است؛ گفت: متهم با تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.