کارشناس اداره کل هواشناسی همدان از تقویت سامانه بارشی طی ساعات آینده در این استان خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، باقری شکیب گفت: شروع بارشها در مناطق غربی استان خواهد بود که تا ظهر فردا تشدید بارشها در بیشتر مناطق استان پیش بینی میشود.
وی تصریح کرد: سامانه بارشی از روز گذشته در استان فعال شد که بارشهای خفیفی در برخی از نقاط استان بین سه تا چهار میلیمتر به دنبال داشت.
باقری شکیب ادامه داد: براساس بررسی دادهها و نقشههای پیشیابی هواشناسی، امشب و فردا در بیشتر نقاط استان شاهد بارش باران خواهیم بود و شدت بارش ها در بخش هایی از مناطق غربی و جنوبی استان پیش بینی می شود و در برخی از مناطق ۴۰ میلیمتر بارش انتظار می رود.
کارشناس هواشناسی استان همدان گفت: طی ساعاتی از روز چهارشنبه بارش برف در نقاط مرتفع استان پیش بینی می شود.