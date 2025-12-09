در آستانه ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، آیین معنوی غبارروبی روضه منوره رضوی برای نخستین بار فقط با حضور جمعی از بانوان نخبه، خانواده‌های معظم شهدا و خادمیاران رضوی، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از آستان نیوز، امروز ۱۸ آذر و به‌مناسبت میلاد با سعادت حضرت صدیقه طاهره (س)، برای نخستین‌بار آیین معنوی غبارروبی روضه منوره رضوی به‌طور ویژه و تنها با حضور بانوان برگزار شد.

در این مراسم معنوی، جمعی از مادران شهدا دارای چند شهید، استادان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های کشور، برگزیدگان ملی طرح «شکوه مادری» آستان قدس رضوی و فعالان فرهنگی، ورزشی و رسانه‌ای حضور داشتند.

گفتنی است؛ این مراسم به منظور قدرشناسی و ارج‌نهادن به نقش زنان مسلمان در صحنه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور، در فضایی آکنده از معنویت برگزار شد.