پخش زنده
امروز: -
کتاب خنده چیها روایتی از عشق، ایثار و استقامت همسران جانبازان ۷۰ درصد کاشانی رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ مدیر دفتر طنز حوزه هنری گفت: این کتاب که به قلم فاطمهسادات مروج و براساس خاطرات تدوینشده محمدعلی جلوداری فراهم آمده، بخشی از آثار کنگره شهدای شهرستان کاشان است و این رویداد هفتمین آیین رونمایی از مجموعه کتابهای این کنگره به شمار میآید
عباس حسیننژاد افزود: طنز در جبههها یک اتفاق حاشیهای نبود؛ بخشی از مدیریت روانی جنگ بود. رزمندگان با شوخطبعی از سختترین لحظات عبور میکردند. این کتاب دقیقاً همین بخش کمتر روایتشده را احیا میکند و به نسل جدید نشان میدهد که جنگ فقط گریه و خاکریز نیست.