رئیس کل دادگستری قم با اشاره به اینکه میزان جرائم دانش آموزی در استان قم درپایین‌ترین سطح است گفت: استان قم در رتبه اول غربالگری آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان کشور قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،جلسه کمیته اجرایی متناظر نظام ملی مراقبت اجتماعی دانش آموزان (طرح ملی نماد) امروز با حضور رئیس کل دادگستری قم، مدیرکل آموزش و پرورش و جانشین فرمانده انتظامی استان در دادگستری قم برگزار شد و مسئولان ضمن ارائه گزارش عملکرد، بر انسجام دستگاه‌ها و ادامه روند کاهشی آسیب‌های اجتماعی تأکید کردند.

حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری قم در این نشست با تأکید بر اینکه طرح نماد، غربالگری جامع آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان در سراسر کشور است گفت: استان قم در این غربالگری رتبه اول کشور را به دست آورده و میزان جرائم دانش آموزی در پایین‌ترین سطح قرار دارد.

وی با اشاره به روند کاهشی آسیب‌ها طی یک سال اخیر افزود: پایینی آمار جرم نباید موجب غفلت دستگاه‌ها شود و باید با افرادی که قصد آلوده‌سازی این قشر در فضای حقیقی یا مجازی دارند برخورد جدی صورت گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش قم نیز طرح نماد را یک الزام ملی دانست و گفت: آسیب‌های اجتماعی دانش آموز فقط در مدرسه نیست بلکه در خانواده و محله هم شکل می‌گیرد و دستگاه‌ها باید در پنج فرآیند طرح نقش‌آفرینی کنند.

محمدجواد محمدی سعید با اشاره به رشد جامعه آماری غربالگری از ۵۲ هزار به ۸۸ هزار دانش آموز گفت: با وجود این افزایش، تعداد دانش آموزان در معرض آسیب از ۴۲ درصد به ۳۷ درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده اثرگذاری اقدامات پیشگیرانه است.

مدیرکل آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه منشأ اصلی آسیب‌ها خارج از مدرسه است گفت: سرمایه‌گذاری در خانواده و محله باید در اولویت قرار گیرد.

وی مشارکت اولیا، فرهنگیان، مشاوران و همکاری دستگاه‌ها را از عوامل اصلی موفقیت قم در کسب رتبه اول کشور عنوان کرد.

جانشین فرمانده انتظامی قم نیز با اعلام آمادگی کامل پلیس برای همکاری در اجرای طرح نماد گفت: تمام ظرفیت‌های انتظامی، مشاوره‌ای و روان‌شناختی نیروی انتظامی در اختیار مدارس است.

سرهنگ منوچهر نصیری افزود: در سطح استان ۲۸ مرکز مشاوره و روانشناس فعال است و این ظرفیت می‌تواند برای غربالگری، شناسایی و مداخله مورد استفاده قرار گیرد.

نصیری در ارائه گزارشی از فعالیت‌های انتظامی گفت: طرح پاکسازی محیط اطراف مدارس به صورت روزانه اجرا می‌شود و طی چند روز اخیر ۵۰۳ کافی‌شاپ، ۱۲۵ واحد دخانی و ۹۷ مغازه مرتبط با فضای مجازی بررسی و ده‌ها واحد متخلف پلمب شده‌اند.

وی افزود: کلانتری‌ها ماهانه ۳۵۶ خدمت مشاوره‌ای ارائه می‌کنند و ۳۶۱ جلسه آموزشی درباره آسیب‌های فضای مجازی، مواد مخدر و دیگر موضوعات در مدارس برگزار شده است.

جانشین فرمانده انتظامی قم با اشاره به برخی خلأ‌ها در روند اجرای طرح گفت سیاست‌ها در جلسات استانی درست تدوین می‌شود، اما اجرا در مدرسه همیشه هم‌تراز با آن نیست و لازم است دستگاه‌ها نماینده ثابت و صاحب اختیار برای میز نماد معرفی کنند.

وی تأکید کرد: حضور منسجم دستگاه‌ها و پیگیری مستمر، شرط موفقیت طرح در سال جاری است.

در پایان جلسه، مسئولان قضایی، آموزشی و انتظامی با تأکید بر روند کاهشی آسیب‌های اجتماعی در قم اعلام کردند با هم‌افزایی بیشتر و اجرای دقیق‌تر طرح نماد می‌توان سلامت روانی و اجتماعی دانش آموزان را تقویت کرد و از بروز آسیب‌ها در خانواده، محله و مدرسه پیشگیری نمود.