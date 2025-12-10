جشنواره ملی فرهنگی و هنری قرار یاری با موضوع اتحاد مقدس و امید آفرینی از منظر علوی و فاطمی به همت بنیاد بین المللی غدیر استان البرز برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، علاقهمندان آثار فرهنگی، هنری و ادبی خود را در قالب های: مقاله، شعر، داستان، نقاشی، سرود و تولیدات چندرسانهای به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند و مراسم اختتامیه این جشنواره در آستانه میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و سالروز ولادت حضرت امام خمینی (ره) برگزار و از نفرات برگزیده با اهدای ۱۱۰ کمک هزینه سفر به نجف اشرف و دهها جایزه نقدی و فرهنگی تقدیر به عمل خواهد آمد.