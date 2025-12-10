برگزاری جشنواره ملی فرهنگی و هنری قرار یاری

جشنواره ملی فرهنگی و هنری قرار یاری با موضوع اتحاد مقدس و امید آفرینی از منظر علوی و فاطمی به همت بنیاد بین المللی غدیر استان البرز برگزار می‌شود.