استاندار خراسان جنوبی: مساجد یکی از پایدارترین و مؤثرترین پایگاه‌های اجتماعی و فرهنگی هستند و نقش محوری برای برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، هاشمی در جلسه شورای اجتماعی استان با اشاره به نقش محوری مساجد در حل مسائل اجتماعی گفت: اجرای طرح‌های مسجد محور در ارتقای رضایتمندی عمومی و کاهش نارضایتی‌ها نقش مؤثری دارد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت نقش مساجد در حکمرانی محلی، افزود: مساجد یکی از پایدارترین و مؤثرترین پایگاه‌های اجتماعی و فرهنگی هستند که بدون اتکای به منابع دولتی و عمدتاً با مشارکت مردم ساخته و اداره شده‌اند و می‌توانند در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی محور برنامه‌های محله‌محور قرار گیرند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده در محلات افزود: اگر توانمندی‌های موجود در محلات شناسایی و سازماندهی شوند، بسیاری از نیاز‌های مردم بدون بروکراسی اداری و در زمان کوتاه برطرف خواهد شد.

به گفته وی؛ حضور پزشکان، مهندسان، خیاطان، تعمیرکاران و دیگر صاحبان مهارت در هر محله، فرصتی ارزشمند برای ارائه خدمات داوطلبانه و جهادی است که می‌تواند به‌صورت منسجم در مسجد همان محله ساماندهی شود.

هاشمی با اشاره به تجربه‌های موفق بسیج سازندگی و اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی افزود: گزارش‌های ارائه‌شده در جلسات ملی و استانی نشان می‌دهد اجرای طرح‌های مسجد محور در ارتقای رضایتمندی عمومی و کاهش نارضایتی‌ها نقش مؤثری دارد.

فرمانداران نیز به صورت وبیناری این جلسه را دنبال کردند.

برنامه اقدام شبکه مدیریت محله محور بیش از ۶۰ محله در خراسان جنوبی را پوشش می‌دهد.