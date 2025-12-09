در آستانه ولادت حضرت زهرا (س) از خانواده جمعی از شهدای جنگ ۱۲ روزه با حضور وزیر ورزش و جوانان تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آستانه ولادت با سعادت حضرت زهرا (س) امروز سه شنبه ۱۸ آذرماه در مراسمی به میزبانی زورخانه شهدای کن تهران از خانواده فرماندهان شهید جنگ ۱۲ روزه با حضور وزیر ورزش و جوانان و رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های زورخانه‌ای

با اهدای لوح یادبود تقدیر شد.

در این مراسم همسر شهید نیلفروشان، همسر شهید طاهرپور، همسر شهید ابدام، دختر شهید سلامی، فرزندان شهید باقری و حاجی‌زاده و جمع دیگری از خانواده شهدا حضور داشتند.