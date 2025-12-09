به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی گفت: هیچ‌ گونه خط‌ کشی در همکاری با گروه‌ های مختلف داخلی نداریم و متناسب با طرح‌ ها، با هر مجموعه رسمی و صاحب صلاحیتی که آمادگی همکاری دارد، مشارکت می‌ کنیم.

محمدحسین استادآقا امروز در گفت و گو با خبرنگاران افزود: سازمان اجتماعی آستان قدس که از سال ۱۳۹۵ با عنوان بنیاد کرامت رضوی فعالیت می‌ کند، در دوره تولیت حجت الاسلام والمسلمین مروی توسعه مأموریت یافت و ۶ مجموعه با ماهیت اجتماعی به آن منتقل شد.

وی به تشریح فعالیت‌ های مرکز بانوان و خانواده به عنوان یکی از مراکز منتقل شده پرداخت و اضافه کرد: این مرکز در حوزه‌ های آموزش زندگی، فرزندآوری، جمعیت، توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و شبکه‌ سازی اجتماعی برای دختران و بانوان فعال است.

مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی اظهار کرد: یکی از برنامه‌ های شاخص این مرکز طرح «شکوه مادری» است، این طرح که امسال پنجمین سال آن برگزار می‌ شود، تاکنون ۱۴۴ هزار مادر زیر ۴۰ سال دارای حداقل سه فرزند را تحت پوشش قرار داده است.

استادآقا با اشاره به برنامه آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد مالی با مشارکت مردمی، گفت: از سال ۱۴۰۰ تاکنون بیش از هزار و ۲۰۰ زندانی با این طرح آزاد شده‌ اند و مرکز با ارائه تسهیلات و آموزش، به تداوم زندگی پایدار آنان کمک می‌ کند.

وی معاونت خدمات اجتماعی را سومین مرکز معرفی و به برنامه‌ هایی مانند «زیارت اولی‌ ها» اشاره کرد و افزود: امسال میزبانی از ۳۰ هزار زائر اولی از جمله معلولان، عشایر، سادات و معلمان پیش‌ بینی شده است.

مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی با اشاره به واگذاری بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال در سال ۱۴۰۳ و ایجاد بیش از پنج هزار شغل پایدار، اضافه کرد: همچنین خدمات سلامت رایگان در حاشیه شهرها و اردوهای جهادی سلامت در مناطق محروم ارائه می‌ شود.

استادآقا به فعالیت مرکز جامع مشاوره با چهار کلینیک در مشهد و هزار و ۱۰۰ مشاور خادمیار در کشور اشاره و اظهار کرد: موسسه تربیت بدنی نیز با مجموعه‌ های ورزشی و اهدای اقلام ورزشی به مناطق کم برخوردار فعال است.

وی شبکه گسترده خادمیاری با ۱۶۰ هزار عضو و ۶ هزار و ۲۰۰ کانون در سراسر کشور را از دیگر ظرفیت‌ های بنیاد برشمرد و گفت: ستاد اربعین آستان قدس و ستاد فوریت‌ ها و حوادث ۲ مأموریت ویژه این بنیاد است، در ایام اربعین، به زائران در مرزها و مسیرهای منتهی به عراق خدمات ارائه می‌ شود و در حوادث طبیعی نیز در کنار دستگاه‌ های رسمی حاضر می‌ شویم.

مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی با اشاره به حرکت کشور به سمت پیری جمعیت و وقوع بحران جوانی افزود: برنامه‌ های گسترده ترویجی و آموزشی در حوزه فرزندآوری و افزایش جمعیت توسط این بنیاد انجام می شود.

استادآقا، با بیان اینکه از سه سال قبل، آموزش مبلغان و مروجان حوزه جمعیت را در دستور کار قرار داده است، افزود: تاکنون بیش از سه هزار نفر در این زمینه آموزش دیده‌ اند که در مساجد، دانشگاه‌ ها و سایر محیط‌ های فرهنگی به ترویج و آموزش می‌ پردازند.

وی اضافه کرد: آموزش بهورزان در خراسان‌ های رضوی، شمالی و جنوبی به پایان رسیده و برنامه‌ ریزی برای آموزش ۲۵ هزار بهورز دیگر از سال ۱۴۰۴ آغاز شده است.

مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی در ادامه به موضوع ناباروری اشاره و اظهار کرد: بیمارستان رضوی، «مرکز بشرا» را به عنوان یک مرکز تخصصی ناباروری با هزینه‌ ای چندصد میلیارد تومانی به صورت موقوفه تاسیس کرده است که خدمات عمومی ارائه می‌دهد و با دستور دولت، به زوج‌ های نابارور واجد شرایط نیز خدمات درمانی ارائه می‌کند.

استادآقا افزود: پرداخت هزینه بیمارستان برای خانوارهای دهک‌ های یک تا چهار که در پرداخت هزینه‌ های مازاد بر بیمه با مشکل مواجه هستند نیز با کمک خیران و نذورات، انجام می‌ شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به کیفیت و تعرفه ثابت خدمات در زائرسراها و زائرشهرهای وابسته به آستان قدس رضوی اشاره و اضافه کرد: این مراکز در تمام طول سال نرخ ثابتی دارند و در کنار محل استقرار در مجاورت حرم، امکاناتی با کیفیت ارائه می‌ دهند.

مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی اظهار کرد: درآمد حاصل از این مراکز برای نگهداری آن‌ ها کافی نیست و علاوه بر آن، آستان قدس رضوی هزینه‌ های سنگینی مانند میزبانی رایگان ۳۰ هزار زائر اولی در سال‌ جاری با هزینه‌ ای افزون بر ۱۵۰ میلیارد تومان را نیز متقبل می‌ شود.