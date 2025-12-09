پخش زنده
رئیس اداره سنجش و ارزشیابی تحصیلی آموزش و پرورش آذربایجانشرقی گفت:امتحانات نوبت اول تا پایان دی ادامه دارد و روزهای ۱۴ تا ۱۶ دی به دلیل اعتکاف از هرگونه آزمون خالی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،مهدی رضواندوست با تشریح برنامه امتحانات نوبت اول مدارس متوسطه آذربایجان شرقی اظهار داشت: امتحانات داخلی نوبت اول از دوم دیماه ۱۴۰۴ آغاز میشود و همزمان با برگزاری کلاسهای درس ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به برگزاری مراسم معنوی اعتکاف تاکید کرد: در روزهای ۱۴ تا ۱۶ دیماه هیچ امتحانی اعم از داخلی یا هماهنگ برگزار نخواهد شد اما کلاسهای درس در این سه روز دایر است.
رضواندوست همچنین یادآور شد: امتحانات دورههای اول و دوم متوسطه از دوم تا پایان دیماه ۱۴۰۴ در جریان فعالیت عادی مدارس برگزار میشود.
وی افزود: در صورتی که برخی مدارس به دلیل محدودیت فضا یا امکانات نتوانند امتحانات را همزمان با کلاسها برگزار کنند میتوانند پس از طرح موضوع در شورای مدرسه و با رعایت بازه زمانی ۲ تا ۲۳ دیماه (بهجزء ایام اعتکاف) برای دریافت مجوز تعطیلی کلاسها و برگزاری امتحانات به کمیسیون خاص منطقه یا ناحیه مراجعه کنند.
وی بار دیگر بر ضرورت رعایت حال و هوای معنوی ایام اعتکاف تاکید کرد و گفت: هیچگونه امتحانی در تاریخ ۱۴ تا ۱۶ دیماه برگزار نخواهد شد.
رئیس اداره سنجش و ارزشیابی تحصیلی آموزش و پرورش آذربایجانشرقی گفت: امتحانات نهایی دیماه پایه دوازدهم ویژه دانشآموزان مدارس بزرگسالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد از ۲۷ آذر تا ۱۰ دیماه ۱۴۰۴ برگزار میشود.