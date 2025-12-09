رئیس اداره سنجش و ارزشیابی تحصیلی آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی گفت:امتحانات نوبت اول تا پایان دی ادامه دارد و روز‌های ۱۴ تا ۱۶ دی به دلیل اعتکاف از هرگونه آزمون خالی خواهد بود.

مهدی رضوان‌دوست با تشریح برنامه امتحانات نوبت اول مدارس متوسطه آذربایجان شرقی اظهار داشت: امتحانات داخلی نوبت اول از دوم دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز می‌شود و همزمان با برگزاری کلاس‌های درس ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به برگزاری مراسم معنوی اعتکاف تاکید کرد: در روز‌های ۱۴ تا ۱۶ دی‌ماه هیچ امتحانی اعم از داخلی یا هماهنگ برگزار نخواهد شد اما کلاس‌های درس در این سه روز دایر است.

رضوان‌دوست همچنین یادآور شد: امتحانات دوره‌های اول و دوم متوسطه از دوم تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۴ در جریان فعالیت عادی مدارس برگزار می‌شود.

وی افزود: در صورتی که برخی مدارس به دلیل محدودیت فضا یا امکانات نتوانند امتحانات را همزمان با کلاس‌ها برگزار کنند می‌توانند پس از طرح موضوع در شورای مدرسه و با رعایت بازه زمانی ۲ تا ۲۳ دی‌ماه (به‌جزء ایام اعتکاف) برای دریافت مجوز تعطیلی کلاس‌ها و برگزاری امتحانات به کمیسیون خاص منطقه یا ناحیه مراجعه کنند.

وی بار دیگر بر ضرورت رعایت حال و هوای معنوی ایام اعتکاف تاکید کرد و گفت: هیچ‌گونه امتحانی در تاریخ ۱۴ تا ۱۶ دی‌ماه برگزار نخواهد شد.

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی تحصیلی آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی گفت: امتحانات نهایی دی‌ماه پایه دوازدهم ویژه دانش‌آموزان مدارس بزرگسالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد از ۲۷ آذر تا ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.