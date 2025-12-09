به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس کل دادگستری استان کرمان در حاشیه آیین افتتاح هتل فیروزه شهربابک با تأکید بر اهمیت این پروژه، آن را اقدامی پربرکت و اثرگذار در حمایت از خانواده زندانیان نیازمند عنوان کرد.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، در حاشیه آئین افتتاح هتل فیروزه شهربابک که باحضور، جمعی از معاونین دادگستری استان و مسئولین قضائی ‌و اجرایی شهرستان شهربابک برگزار شد، اظهار داشت: این پروژه از جهات مختلف منشأ خیر است؛ هم ایجاد اشتغال می‌کند و هم زمینه فعالیت اقتصادی پایدار برای تعدادی از زندانیان نیازمند فراهم خواهد شد، افزون بر این، افتتاح این هتل می‌تواند به رونق صنعت گردشگری در شهربابک کمک شایانی کند.

رییس کل دادگستری استان کرمان افزود: این ساختمان متعلق به انجمن حمایت از زندانیان استان است؛ انجمنی که وظیفه کمک به خانواده‌های زندانیان گرانقدر که با سرمایه‌گذاری، این مجموعه را به انجمن حمایت اهدا کرده است، گفت: از تمام خیرینی که در شهرستان به انجمن حمایت و ستاد دیه همکاری دارند، و همچنین از مسئولانی که در تحقق این پروژه همراهی کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

دادستان عمومی و انقلاب شهربابک و رئیس انجمن حمایت از زندانیان این شهرستان نیز در حاشیه آئین افتتاح هتل فیروزه شهربابک گفت: یک خیر اقدام به ساخت هتل فیروزه کرده است و مقرر شده ماهانه ۱۳۰ میلیون تومان به حساب انجمن حمایت از زندانیان واریز شود.

افشین طبخی، فزود: ساختمان این هتل پیش از این یک مجموعه اداری و تجاری بود که در سال ۱۳۹۷ به بهره‌برداری رسیده و دارای ۴۴ مستاجر بود. به دلیل عدم درآمدزایی کافی برای کمک به خانواده‌های زندانیان نیازمند، پس از مشاوره‌های لازم، این ساختمان به هتل تبدیل شد.

طبخی ادامه داد: کار اجرایی تبدیل این ساختمان به هتل و تجهیز آن از سال ۱۴۰۲ آغاز و طی ۳۰ ماه به پایان رسید. هتل در ۴ طبقه و با ۲۵۱۴ مترمربع زیربنا روی زمینی به مساحت ۴۵۰ مترمربع احداث شده است.

طبخی با اشاره به پوشش انجمن حمایت از زندانیان این شهرستان گفت: انجمن حمایت زندانیان شهربابک در حال حاضر ۱۰۰ خانواده را تحت پوشش دارد و هتل فیروزه به عنوان یک هتل چهار ستاره با ۳۶ سوئیت، قابلیت اسکان ۱۰۰ نفر را دارد، این هتل همچنین دارای سالن کنفرانس، رستوران و روف گاردن است.