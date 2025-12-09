رییس اداره اوقاف و امور خیریه مهاباد گفت: امسال ۱۳۰ میلیارد ریال درآمد از محل اجاره یک‌هزار و ۱۹۵ رقبه این شهرستان وصول شده که مطابق نیات واقفان، بیش از ۹۸ درصد آن در بخش‌های دینی و فرهنگی هزینه شده است.

بیش از ۹۸ درصد درآمد موقوفات مهاباد در امور دینی و فرهنگی هزینه شد

بیش از ۹۸ درصد درآمد موقوفات مهاباد در امور دینی و فرهنگی هزینه شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد،حسن مقتدر با بیان اینکه این اعتبارات برای نگهداری و توسعه مساجد، پرداخت حقوق امامان جمعه و خادمان و حمایت از مراکز علوم دینی اختصاص یافته، افزود: در سال جاری ۱۷ میلیارد ریال برای بازسازی مساجد، ۲۱ میلیارد ریال برای حقوق امامان جمعه و ۱۵ میلیارد ریال برای خادمان مساجد هزینه شده است.

وی با اشاره به فعال بودن ۹۶ درصد رقبه‌های مهاباد اظهار کرد: بیشتر موقوفات دارای قرارداد رسمی هستند و تنها برخی رقبه‌های کشاورزی به دلیل کم‌آبی بدون بهره‌بردار مانده‌اند.

رییس اداره اوقاف مهاباد همچنین از برگزاری مسابقات قرآنی جنوب آذربایجان‌غربی به میزبانی این شهرستان خبر داد و گفت: از میان ۲۱۰ شرکت‌کننده، نفرات برتر برای مرحله استانی انتخاب شدند.